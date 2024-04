Volley - Perugia frena l’entusiasmo di Monza e vince gara-1 della finale scudetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha vinto la-1dimaschile andata in scena di fronte al proprio pubblico del PalaBarton. I Block Devils hanno sconfittoper 3-1 (27-25; 25-18; 23-25; 25-23), riuscendo ad annullare tre set-point nella prima frazione e a placare la verve dei brianzoli nel quarto parziale. I rossoneri si sono così portati in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi netre conquista il tricolore). La seconda classificataregular season è partita con il piede giusto nella caccia al secondo titolopropria storia, ma la quinta forza del tabellone vuole continuare a sognare dopo aver eliminato Civitanova e Trento. Prova di carattere da parte dell’opposto ...