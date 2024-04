Vola in Honduras a 76 anni Isola dei Famosi - ecco chi è la nuova concorrente vip

(Di giovedì 18 aprile 2024) Incredibile notizia sull’dei. Lavip ha 76ed è pronta a stupire tutti in. Dovrebbe essere annunciata ufficialmente nella puntata del 18 aprile, quando ovviamente Vladimir Luxuria non potrà non soffermarsi sulla bufera legata a Francesco Benigno. L’attore è stato squalificato dal reality show, ma lui ha protestato gettando accuse pesanti. Ora il pubblico dell’deidovrebbe vedere questadi 76in. Potremmo vederla all’opera nelle prossime ore, dunque non resta che attendere l’appuntamento con Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese per capirne di più. Andiamo a scoprire insieme cosa dobbiamo ...

Colpo di scena prima dell’Isola dei Famosi . Una protagonista si è infatti lasciata e quindi volerà in Honduras da single . Erano tutti convinti che fosse ancora legata sentimentalmente ad una ... (caffeinamagazine)

L'Isola dei Famosi 2024, cos'è successo l'11 aprile: Covid, ritirati e nuovi concorrenti - Miss Italia 2023 Vola in Honduras, sulla spiaggia di Cayo Cochinos, per l’edizione 2024 del reality “L’isola dei famosi”, in onda da lunedì 8 aprile su Canale 5. Figlia del senatore leghista Giorgio… ...informazione

Francesca Bergesio si ritira da L’Isola dei Famosi 2024 - Francesca Bergesio si ritira da L’Isola dei Famosi 2024 dopo un brutto infortunio al ginocchio: l’annuncio nella seconda puntata Ad appena tre giorni dal suo ingresso, stasera, giovedì 11… Leggi ...informazione

Naufraghe famose sull'isola - Francesca Bergesio - Francesca Bergesio - Miss Italia 2023 Vola in Honduras, sulla spiaggia di Cayo Cochinos, per l’edizione 2024 del reality “L’isola dei famosi”, in onda da lunedì 8 aprile su Canale 5. Figlia del senato ...gazzettadiparma