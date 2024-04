Vita da gatto - la recensione | il felino è il miglior amico dell’uomo?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ladida: il film di Guillaume Maidatchevsky racconta l'amicizia e la crescita di una bambina e del suo animale domestico, dal 18 aprile al cinema con Plaion Pictures. Prima Ailo - Un'avventura tra i ghiacci, poi Kina e Yuk alla scoperta del mondo. e, a Completare il trittico "animali e natura" di Guillaume Maidatchevsky, eccoda, il nuovo film in sala dal 18 aprile distribuito da Plaion Pictures che mette al centro un topos narrativo che va tanto al cinema: l'amicizia tra un umano e un animale. In questo caso una ragazzina pre-adolescente nel periodo più difficile della sua, quello della crescita, che va di pari passo con ilco-protagonista. Una storia di sentimenti, di lotte e di sguardi complici, come spiegheremo nella ...