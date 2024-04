Vinitaly - assessore Caputo | Puntiamo su Dop Economy e su brand Campania

(Di giovedì 18 aprile 2024) I numeri dellaal: 180 aziende vitivinicole campane, 2.000 etichette, spazio espositivo di 5.800 metri quadrati, 6 masterclass con ospiti internazionali, 2 convegni su DOPe promozione dei vini nel mondo delle pizzerie e 1 evento per celebrare gli 800 anni dell’Università Federico II “Torniamo da Verona con la consapevolezza di aver rappresentato l’intero sistema vitivinicolo regionale, partendo dalle peculiarità delle diverse aree geografiche e aggregando tutti i territori nel, grazie alla sinergia con il sistema camerale e alla collaborazione dei presidenti dei Consorzi di tutela. Dobbiamo ripartire da questo importante traguardo, unendo le forze, per essere sempre più competitivi sui mercati e puntare sulla DOP. Da domani ci ...

Piemonte Land of Wine promuove la partecipazione delle nostre cantine al Vinitaly 2024 - C’è molto lavoro da fare, soprattutto all’estero. Intanto arrivederci al Vinitaly 2025». Anche l’assessore ad Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa, conferma la validità del ...targatocn

Marche: bilancio positivo per Vinitaly 2024. Enoturismo, bio e sostenibilità per conquistare nuovi mercati - Produttori soddisfatti Una presenza in crescita di operatori qualificati e buyer esteri, un dibattito vivace sul futuro del vino e un’attenzione condivisa da tutti gli stakeholder del settore nei conf ...youtvrs

In centomila al Vinitaly: la carica degli stranieri - VERONA - Con 97mila presenze e l’incremento degli operatori esteri, attestati a quota 30mila da 140 paesi, l’edizione numero 56 del Vinitaly si chiude con un bilancio positivo, centrando, peraltro, l’ ...lagazzettadelmezzogiorno