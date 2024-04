Vini dealcolati - facciamo chiarezza Cosa sono e come ottenerli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il processo di dealcolizzazione di un vino consiste nel sottrarre una parte o la quasi totalità dell’etanolo contenuto nei, secondo la definizione adottata dall'Oiv, l'Organizzazione internazionale della vite e del vino (Oeno 394A-2012), sulla quale si è basata la nuova Politica agricola comune post 2020 che li ha autorizzati nel 2021. Lo scopo è ottenere prodotti di origine viticola a ridotto o basso contenuto alcolico. Il tema è stato al centro delle discussioni politiche deltaly 2024 con critiche al governo e al ministro Francesco Lollobrigida da parte sia di Federsia di Unione italianaper l'assenza di una legislazione in materia, su una categoria merceologica che per molti rappresenta una ghiotta opportunità per l'industria nazionale. Dealcolizzato e parzialmente ...