Vietato protestare contro Israele - Google silura 28 dipendenti ribelli che chiedevano lo stop alla fornitura di tecnologie militari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sembra proprio che il mondo libero, quello occidentale, sia molto meno libero di quanto si pensasse. A lasciarlo intendere in modo molto chiaro è quanto accaduto al colosso tecnologico statunitense, che ha dato il benservito a 28rei di aver preso parte ad uno sciopero di 10 ore negli uffici dell’azienda a New York e Sunnyvale, in California,la cooperazione del governo americano e dell’azienda con le forze armate israeliane. Una protesta pacifica, in cui i lavoratori hanno indossato la keffiah e intonato cori per chiedere locooperazione con il Paese guidato da Benjamin Netanyahu, che evidentemente ha dato non poco fastidio ai manager di, ...