Victoria Beckam da giovane quando la Posh Spice aveva la permanente

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 aprile 2024)Beckham ha appena compito 50 anni e da tutti viene considerata come una delle indiscusse regine del quiet luxury. Le cose, però, non sono state sempre così. Come accaduto a gran parte delle adolescenti, infatti,ha attraversato delle evoluzioni di stile obiettivamente poco fashion. Una caratteristica, questa, che la rende simile a tante altre donne. Del resto, tutte hanno diritto ad avere degli scheletri (estetici) nell’armadio. E per arrivare al proprio stile la strada può essere lunga e tortuosa. Così, prima di diventare laper eccellenza e sostenere il Girl Power, è esistito in periodo in cuisi chiamava ancora Adams e, nell’anonimato della casa dei suoi genitori ad Harlow in Inghilterra, ha tentato l’esperimento che, almeno una volta, qualsiasi ragazzina tra la ...