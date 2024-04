Viaggi gratis in Europa - 35mila biglietti per partire a costo zero | come funziona

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una ghiotta opportunità per i giovani europei che, se rientranti in una certa fascia d’età, possono approfittare di un ticket dedicato perare nel vecchio continente a, o quasi. Isono però tutt’altro che bastevoli per soddisfare tutte le richieste e, a dire il vero, risultano la metà dello scorso anno. Eccofare domanda e giocarsi le proprie chance. DiscoverEU 2024 La Commissione europea ha confermato per il 2024 il programma DiscoverEU, che spinge giovanissimi dei Paesi dell’unione aare zaino in spalla alla scoperta del continente. Un modo per riuscire a cementificare un’identità comunitaria, consentendo di scoprire le culture altrui. L’Unione europea non dovrebbe essere sostenuta unicamente da accordi politici, economici e militari, ma anche e ...