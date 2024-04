Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)DEL 18 APRILEORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA COINVOLTO 2 CAMION AL KM 17+200 RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A VIA DI TRIGORIA PER IL TRAFFICO DIRETTO A; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA; ATTENZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO, ANCHE QUESTO AVVENUTO N PRECEDENZA, RESTA CHIUSA L’USCITA DI VIA TOGLIATTI PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL RACCORDO; E TRA POCO ALLO STADIO OLIMPICO LADI DANIELE DE ROSSI SCENDERA’ IN CAMPO CONTRO IL MILAN PER IL RITORNO DEI QUARTI DI FINALE DELL’EUROPA ...