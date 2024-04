Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2024 ore 19 | 15

(Di giovedì 18 aprile 2024)DEL 18 APRILEORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA VERSO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 2 CAMION AL KM 17+200 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A VIA DI TRIGORIA PER IL TRAFFICO DIRETTO A; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA; ATTENZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO E’ CHIUSA L’USCITA DI VIA TOGLIATTI PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL RACCORDO ; E CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA PER BOCCEA ...

Giuseppe Farris a Radio Casteddu: 'Il bosco in via Roma porterà sbandati e delinquenti, la metro ruba spazi alle auto': E, per favorire bene tutta la viabilità, niente metro: 'Basta un bus elettrico'. Se diventerà ... 'Verificherò la possibilità di realizzare una variante in corso d'opera per via Roma, potremo ...

Incidente sulla Pontina, scontro tra due tir: traffico bloccato: La Pontina è stata chiusa in direzione Roma, all'altezza di Castel Romano, in prossimità del km 17,400. Il personale di Anas si è recato sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino ...