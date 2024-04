Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)DEL 18 APRILEORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA VERSO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 2 CAMION AL KM 17+200 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. ATTENZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO E’ CHIUSA L’USCITA PER VIA TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE EST; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CON CODE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER BOCCEA; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E-TERAMO, MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLA ...