Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2024 ore 17 | 15

(Di giovedì 18 aprile 2024)DEL 18 APRILE 2025 ORE 13.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA. SULLA PONTINA CONTINUANO I DISAGI PER LAVORI: FILE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, SONO PARTITI OGGI LAVORI A TIVOLI DALLE 9 ALLE 18.30. SI TRATTA DI MANUTENZIONE STRADALE SU VIA PISONI. IL TERMINE E’ PREVISTO PER DOMANI 19 APRILE. INIZIATI ANCHE SULLA A24TERAMO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA IL KM 55+800 E IL KM 59+500 IN DIREZIONE TERAMO RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI CANTIERI FINO AL 24 DI APRILE DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral