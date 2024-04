Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)DEL 18 APRILE 2025 ORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULLA PONTINA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE: LE CODE TRA POMEZIA E CASTELNO. SEMPRE SULLA PONTINA, MA PER LAVORI, FILE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA. IN PROVINCIA DI RIETI SULLA SS 578 SALTO CICOLANA SONO INIZIATI I LAVORI DI ISPEZIONE DEL VIADOTTO TRA IL KM 19+800 E IL KM 19+900 FINO A DOMANI 19 APRILE LIMITE DI VELOCITA A 50 KM/H E RIDUZIONE DELLA CARREGGITA CON SENSO UNICO ALTERNATO NELLA FASCIA ORARIA 8- 16.30. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral