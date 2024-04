Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)DEL 18 APRILE 2025 ORE 07.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA COLLE DELLE ROSE E VIA CORNALBA VERSO IL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD: LE CODE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE SEMPRE VERSO IL GRA. A SUD, SULLA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE. CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO: IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’ARDEATINA. CODE A TRATTI LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, PARTONO OGGI LAVORI A TIVOLI DALLE 9 ALLE 18.30. SI TRATTA DI MANUTENZIONE ...