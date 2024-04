veterinario Roberto Gottarelli | perché prendersi cura di un animale cosi prezioso per l’uomo

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 18 aprile 2024) In una piccola città italiana, ilsta facendo notizia grazie al suo straordinario impegno nel migliorare il benessere degli animali domestici e della fauna selvatica locale., noto per la sua dedizione e amore verso gli animali, ha recentemente introdotto innovative tecniche diche stanno avendo un impatto positivo notevole sulla comunità. Il dottorha lavorato incansabilmente per sviluppare un programma di assistenza sanitaria preventiva per gli animali domestici, che include check-up regolari, vaccinazioni e trattamenti per le malattie più comuni, contribuendo a ridurre significativamente i casi di malattie gravi nella regione. La sua clinica, aperta sette giorni su sette, offre anche un servizio di emergenza, garantendo che ...