Vespa Days - un mondo in festa Quattro giornate per celebrare l’icona di una generazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pontedera (Pisa), 18 aprile 2024 – Come la figlia prediletta che, dopo essere nata e cresciuta in famiglia, decide di spiccare il volo per andare a fare fortuna in giro per il. Una figlia che poi torna a casa, per essere festeggiata come si deve, da parenti, dagli amici. Da tutti coloro che la amano diin. La città di Pontedera, in questi giorni riabbraccia la suaPiaggio per brindare al 78esimo anno di età di questa eterna giovincella, partorita nel 1946 dal genio di Corradino D’Ascanio, l’ingegnere i nventore degli elicotteri che, proprio partendo dai bozzetti di aeromodelli, disegnò a Pontedera la regina madre degli scooter. Dal cielo alla terra, appunto. O meglio, dal cielo alla strada. Una Pontedera che quest’anno si è vestita aper ospitare, per la ...