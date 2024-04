Vertenza ex Ilva riportata all’attenzione del parlamento europeo Turco

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal parlamentare Mario: «Ieri pomeriggio durante l’evento “La Puglia in Europa” organizzato presso la Sala Spaak 1A2 del, ho avuto modo di riportaredi Bruxelles lache riguarda l’exdi Taranto. Una questione irrisolta da decenni e che rischia di esporre l’Italia ad una nuova procedura d’infrazione per un finanziamento concesso dal Governo Meloni, pari a 320 milioni di euro, in favore del siderurgico. Se dovesse essere confermata la violazione della norma sul divieto degli aiuti di Stato, tali risorse potrebbero restare bloccate per chissà quanto tempo, mentre cittadini, imprese e lavoratori navigano a vista senza un futuro certo, e nulla si è fatto a tutela di salute e ambiente. In tutto ciò, ...