Verso Roma-Milan - da Furlani a Ibrahimovic | la dirigenza a sostegno di Stefano Pioli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 18 aprile 2024) In vista ditutta larossonera, da, ha dimostrato la propria vicinanza ae la squadra Il quarto di finale di Europa League di ritorno contro lasarà una partita decisiva per il. I rossoneri dopo la sconfitta nella sfida di andata sono ora costretti a vincere all’Olimpico, nella casa dei giallorossi. Il futuro didipenderà proprio dal percorso del Diavolo in Europa League: in caso di sconfitta a giugno potrebbe davvero essere addio. Qualunque discorso sulla panchina rossonera sarà però rimandato a fine stagione, per il momento tutti, dai giocatori alla, sono concentrati sul presente. Proprio per dimostrare la loro ...