Verso Roma-Milan - Arrigo Sacchi | spero vinca chi gioca meglio Pioli? Sarebbe colpa sua in un caso

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha parlato della sfida di ritorno tra le due squadre e ha parlato delle eventuali colpe diOggi ilsiuna parte importante della sua stagione. Alle 21 i rossoneri affronteranno lanella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra didovrà rimontare, dopo aver perso 1-0 all’andata a San Siro, a causa del gol di Gianluca Mancini. Del match ha parlato anche, in occasione della presentazione del suo libro, ‘Il realista visionario’. L’ex allenatore rossonero ha parlato delle due proprietà , che vorrebbe fossero visionarie.ha elogiato i primi mesi di De Rossi, mentre per ...

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli , ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma in conferenza stampa. E ha svelato la sua mossa per battere De Rossi Alla vigilia dell’importante sfida ... (dailymilan)

Camion prende fuoco,. E45 chiusa per ore Verso nord - Incendio di un rimorchio sulla E45 vicino a Mercato Saraceno. Nessun danno all'autista, nessun problema ambientale. Intervento di Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. Traffico ripreso a tarda sera.ilrestodelcarlino

NeXt Economia e la UCID: parte la collaborazione Verso la sostenibilità integrale in azienda - Roma, 17 Aprile 2024 – La rete NeXt Nuova Economia per Tutti Aps Ets e l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti siglano un protocollo d’intesa, per implementare la sostenibilità integrale all’inter ...padovanews

MioDottore rivela le principali obiezioni dei Medici di Famiglia all’adozione di nuove tecnologie - In molti studi, le segreterie sono estremamente efficienti nel gestire le operazioni quotidiane, dall’organizzazione ambulatoriale alle telefonate. Questo livello di efficienza fa sì che alcuni medici ...padovanews