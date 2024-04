Venezuela - gli Stati Uniti reintroducono sanzioni su petrolio e gas

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 18 aprile 2024) caption id="attachment 235177" align="alignleft" width="300" Il presidente del, Nicolas Maduro/captionGlireintrodurranno da domani lesul settore oil&gas nei confronti del. Lo ha comunicato il Dipartimento di Stato, spiegando che non sarà rinnovata la "General License 44" che appunto autorizzava le transazioni relative alle operazion nel settore dele del gas in. Alle società che operavano colverrà comunque concesso un periodo di 45 giorni per una 'uscita' ordinata e ulteriori proroghe potranno essere concesse caso per caso.La decisione è stata presa "dopo un'accurata analisi della situazione attuale" nel Paese sudamericano, in seguito ala quale gli...