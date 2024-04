Vedette e chat per pedinare i vigili, dilagano gli abusivi in centro a Roma con il boom di turisti - In vista dell’aumento dei turisti, gli agenti di Polizia aumentano i presidi nel centro di Roma. Un sistema di Vedette e chat aiuterebbe gli ambulanti a sfuggire ai controlli.fanpage

Roma, la chat degli ambulanti abusivi con le foto dei vigili urbani che li pedinano. «Ora presidi fissi fra Trevi e Pantheon» - Giro di vite del Comando generale dopo l'escalation di presenze in centro. Pattuglie in divisa e in borghese. Aperti i cassoni di sette Apecar usati come depositi: trovate montagne di disegni spray il ...roma.corriere

Claudio Fragasso – Monster Dog - Sorti en 1986 aux États-Unis, en 1988 en Espagne et jamais exploité sur le sol français, l’étonnant Monster Dog (Il Signore dei cani) mettant en Vedette Alice Cooper, est à présent disponible en ...culturopoing