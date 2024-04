Varsavia-Kiev - un arresto per tentato attacco a Zelensky

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un uomo sospettato di contatti con i servizi di spionaggio russi e di averli aiutati a preparare uncontro il presidente ucraino Volodymyrè stato arrestato in Polonia. Lo hanno annunciato la procura polacca e ucraina. Il cittadino polacco, identificato come Pawel K., avrebbe dovuto "raccogliere e fornire informazioni ai servizi segreti militari della Federazione Russa (...), in particolare per aiutare i servizi speciali russi a pianificare un possibile atcontro il presidente ucraino Volodymyr", si legge in un comunicato stampa della procura polacca.

