Varcaturo - vigile pestato sulla Domiziana | fermati tre componenti del branco

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono statile tre persone accusate di aver picchiato selvaggiamente un agente della Polizia Municipale in un tratto dellaL'articolo Teleclubitalia.

Giugliano, caos sulla via del mare: senso unico sul litorale - Si corre ai ripari dopo il caos traffico della scorsa domenica tra Varcaturo e Castel Volturno e ora i due Comuni valutano il senso unico di marcia in via Marina di Varcaturo. L’idea ...ilmattino

vigile massacrato nel traffico, identificati tre del branco - Un violento episodio si è verificato recentemente lungo la statale Domiziana, nella località di Varcaturo di Giugliano, quando un vigile fuori servizio è rimasto aggredito dal branco mentre tentava di ...ilfattovesuviano

Brutale aggressione a vigile urbano: 3 denunciati - Figura anche un giovane che risulterebbe legato da vincoli familiari a un esponente della malavita dell’area a nord di Napoli, uno dei tre denunciati dalla Polizia Stradale per l’aggressione ai danni ...stylo24