Valentini separato in casa al Boca Juniors | l’Inter c’è! Condizione favorevole – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024)resta uno degli obiettivi principali per la difesa del. L’altra notte ilè sceso in campo contro il Godoy Cruz, ma il difensore era fuori rosa. Secondo il Corriere dello Sport, in estate si trasferirà in Europa.segue con attenzione.IN– Nicolasha seguito la partita persa dalcontro il Godoy Cruz, dalle tribune della Bombonera. Messo fuori rosa dopo le ultime vicende legate al mancato rinnovo di contratto (con scadenza a dicembre 2024). Il difensore argentino da tempo è un obiettivo del, che resta sempre molto attiva sul fronte Alessandro Buongiorno. La volontà dell’argentino è quella di non rinnovare il suo contratto e ...