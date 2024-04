Valditara difende la riforma del voto in condotta | Chi critica non ha capito

Stop cellulari in classe alle elementari e medie anche per lo studio e la didattica in generale. La nuova stretta è firmata Giuseppe Valditara . Il ministro dell'Istruzione ha confermato anche lo ... (ilgiornaleditalia)

Potenza, polemiche sulla visita di Valditara prima delle regionali: "Immagini che sembrano uscite dal ventennio" - È polemica a Potenza sulla visita del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in un istituto comprensivo del capoluogo. Il rappresentante del governo è stato accolto nel piazzale d'ingresso alla ...napoli.repubblica

Autonomia scolastica in Italia: una questione di festività - Il dibattito sull'autonomia delle scuole in Italia è tornato alla ribalta a seguito di una recente dichiarazione del Ministro Valditara. Quest'ultimo ha annunciato una norma che impedirebbe alle scuol ...informazione

Chiusura scuola per Ramadan, Italia Viva: “Norma annunciata da Valditara rischia di ridurre autonomia scolastica” - “La norma annunciata dal Ministro Valditara in merito all’impossibilità per le scuole di decidere sui giorni di chiusura, rischia di non essere efficace, di avere vita breve e soprattutto rischia di m ...orizzontescuola