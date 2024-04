Valditara contro la protesta degli studenti della Sapienza | Rapporti con Israele devono continuare

Roma, 13 apr – Nel pomeriggio di oggi si è svolto a Verona il corteo del Blocco Studentesco. Più di cinquecento studenti hanno sfilato per le vie del centro della città scaligera per protestare ... (ilprimatonazionale)

Roma, 13 apr – Nel pomeriggio di oggi si è svolto a Verona il corteo del Blocco Studentesco. Più di cinquecento studenti hanno sfilato per le vie del centro della città scaligera per protestare ... (ilprimatonazionale)

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara insiste: “non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato”, ha annunciato ieri a Varese, ospite ... (lanotiziagiornale)

Voto in condotta del ddl Valditara approvato dal Senato: dai giudizi sintetici alle sospensioni, le novità - In Senato l'ok al ddl Valditara. Come cambia la scuola: voto in condotta, giudizi sintetici e multe per chi aggredisce il personale ...notizie.virgilio

Scuola, il Senato approva il Ddl Valditara: voto in condotta e giudizi sintetici alla primaria - Via libera del Senato al Ddl Valditara che punta a ripensare il sistema della scuola sotto l'aspetto della disciplina.tag24

Daniele Novara su voti sintetici: "Pericolosi, le firme al Quirinale" - Roma, 18 apr. (askanews) - 'Non finisce qui. Non ci rassegniamo al voto del Senato che ha approvato la reintroduzione dei giudizi sintetici ...notizie.tiscali