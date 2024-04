' Usa concordi su Rafah in cambio di un attacco limitato a Iran'

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una fonte egiziana ha detto al giornale arabo di base a Londra 'Al-Araby Al-Jadeed' che gli Usa hanno concordato con il piano per un'azione militare aindi unall'. Lo ha riferito Haaretz, ma al momento non ci sono conferme in Israele.

G7: Iran, ministri Esteri concordi su sanzioni individuali contro chi fornisce droni e missili - I ministri degli Esteri del G7, riuniti a Capri fino al 19 aprile, sono concordi sul varo di "sanzioni individuali" nei confronti di ...agenzianova