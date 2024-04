Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 18 04 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 18 aprile 2024) E io ve lo avevo deeeeetto che dovevamo aspettare ladidi oggi per farci due risate!!! Vi avevo detto di preparare la musichetta del circo, ed eccoci qua signore e signori! In realtà le anticipazioni non parlavano della reazione dello studio al ‘Mi sono innamorato di te’ detto da Mario Cusitore ad Ida Platano, quindi devo dire che è stata una bella sorpresa vedere quel clima di perc*lo generale con tutti che commentavano la cosa trattenendo a fatica le risate, conoscendo l’universo paralleloedonniano temevo seriamente che avrebbero fatto passare per romantica persino una poracciata del genere. Persino il prode Gianny Sperty, palesemente founder della pagina lebimbediMarioCusitore, ha dovuto arrendersi all’evidenza! Lui ci aveva provato a romanticizzare anche sta buffonata commentando a ...