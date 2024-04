Uomini e Donne - anticipazioni 18 aprile | Marcello esce dallo studio per colpa di due dame

(Di giovedì 18 aprile 2024)18: la puntata di oggi dovrebbe iniziare dal Trono Over, perché quella di ieri è finita con quello. I protagonisti sarannoMessina, Jessica Pittari, Jasna Amodei e non solo. Per quanto riguarda il Trono Over, si parlerà ancora di Ida Platano e Mario Cusitore.18: Giulia Vacca si riconcilierà con Cristiano Lo Zuppone? EMessina… Cristiano escreenshot @(Foto da Facebook)Sorpresi, che iniziamo questi spoiler di “” parlando di loro anziché degli altri che abbiamo nominato? Lo facciamo, perché Giulia e Cristiano ...

A Uomini e Donne è il trono di Ida Platano quello che incuriosisce più il pubblico. Uscito dai giochi Brando, che ha scelto Raffaella e non Beatriz, e subentrato Daniele, che è ancora agli inizi del ... (caffeinamagazine)

Uomini e Donne , Anticipazioni oggi , giovedì 18 aprile 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi , giovedì 18 aprile 2024 , alle ore 14,45 su Canale 5. Trono ... (tpi)

Uomini e Donne, Brando e Raffaella non vanno a Temptation Island: nel cast solo coppie nip - Dopo la nascita della loro storia d'amore a U&D, Brando e Raffaella non saranno in coppia nel reality show delle tentazioni ...it.blastingnews

Il rapporto Onu su abusi e maltrattamenti da Israele sui detenuti palestinesi: “Tra loro anche bambini” - In un rapporto dell'Unrwa, agenzia Onu per i rifugiati, sono riportati abusi e maltrattamenti sui detenuti palestinesi nelle carceri di Israele ...fanpage

Tiriac senza eredi. La Romania (in attesa di Halep) salvata dalle Donne - Sono settimane di semi-rinascita per il tennis rumeno, che in questi giorni sta mostrando al mondo il rinnovato Atp di Bucarest (Tiriac Open) , ...sport.tiscali