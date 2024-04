Università telematiche - nasce intergruppo parlamentare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)l'dedicato allee al modello di istruzione superiore che si richiama espressamente all'art. 34 della Costituzione: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». I parlamentari intendono approfondire la tematica dell'istruzione superiore e della necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato in un'ottica non conflittuale. All'hanno aderito una ventina di deputate e deputati del centrodestra, dalla Lega a Fratelli d'Italia, a Noi Moderati, tutti pronti a elaborare proposte normative volte a migliorare la qualità dell'istruzione superiore. «Ci concentreremo da subito sull'approfondimento del modello universitario telematico in altri paesi, come Regno ...