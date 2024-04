Università telematiche - il ministro Bernini | Non sono senza regole e non è il far west

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) ''E' un tema importante quello dellecheuna realtà eundici. Offrono percorsi formatici sia a distanza sia parzialmente a distanza. Quindi esistono e intercettano un bisogno che esiste. Cistudenti fuori sede, lavoratori, con malattie inabilitanti e non autosufficienti ce anno bisogno di una didattica anche a distanza. Il Covid ci ha fatto fare un passo in avanti sia nella didattica che nell'offerta formativa. Lenonun pezzo di mondo universitario che si muove in una far, in asdi''. Lo sottolinea ildell'e la ricerca scientifica, Anna Maria, ...