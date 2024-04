Università Statale di Milano - chi è Marina Brambilla la prima rettrice in 100 anni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ci sono voluti cent’, ma finalmente l’diha la sua. Si tratta diMarziache ha ricevuto 1.651 preferenze contro le 644 ottenute da Luca Solari. Il ballottaggio era arrivato dopo che lo sfidante del primo turno Gianluigi Gatta si era ritirato in maniera inaspettata (nonostante il secondo posto) precisando che non avrebbe appoggiato nessuno dei due candidati.entrerà in carica il primo settembre e guiderà l'ateneo milanese fino al 2030.