Università | De Biasio Arexpo - ' elezione Brambilla momento significativo storia Unimi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - "L'della professoressa Marinaa rettore dell'Statale di Milano è certamente undelladianche per il suo costante impegno al fianco del rettore Elio Franzini a favore del Campus scientifico che la Statale sta sviluppando a Mind". Così l'amministratore delegato di, Igor De, commenta l'della professoressa Marinaa rettore dell'Statale di Milano. "-prosegue De- hanno in questi anni collaborato positivamente per realizzare questo ambizioso progetto innovativo, una stretta alleanza ...