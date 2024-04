Unicusano | 50 borse di studio gratuite per i diplomandi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 aprile 2024) 18 aprile 2024. Si comunica che l’Università Niccolò Cusano ha stanziato per gli studentidell’anno 2023-2024 altre 50di. L’iniziativa CLICK DAYS è un’occasione unica per gli studenti poiché consente loro di studiare gratuitamente per 5 anni attraverso lediafferenti ai Corsi di Laurea dell’Università Niccolò Cusano. Un investimento