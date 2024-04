Undici indagati per la morte di Monica - deceduta dopo un esame di routine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono 11 i medicinell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Taranto per far luce sulladiBongallino, pizzaiola 32enne di Ginosa, morta all’ospedale Santissima Annunziata del capoluogo ionico poco prima di Pasqua. La giovane donna morì alcuni giorniaver eseguito una spirometria, undi, in una struttura sanitaria del Tarantino. La procura di Taranto ha disposto anche l’autopsia sul corpo diBongallino. L’incarico sarà affidato domani. I medici iscritti sul registro degli, come atto dovuto, sono quelli intervenuti nelle fasi di soccorso. I fatti La 32enne, residente a Ginosa, nel tarantino, era molto conosciuta in città per il suo lavoro di pizzaiola in un noto locale. Quel ...