Under 16 Serie C I biancorossi senza scampo nel derby sul campo del Cesena

(Di giovedì 18 aprile 2024) Penultima di campionatopunti per le squadre16 diC di Rimini e San Marino Academy. Ihanno lasciato tutto alnellontano da casa (4-2, a segno Eco e Lombardi). Rimini: Pirini, Manzi (9’ st Cenci), Foschi, Lombardi N. (35’ st Mataj), Lombardi L., Zammarchi (35’ st Fabbri), Grassi, Nava, Molfetta, Eco, Arlotti (21’ st Badioni). All.: Masolini. I titani sono fini al tappeto suldel Legnago (3-1, gol biancazzurro di Montali). San Marino Academy: Cenci; Podeschi, Guidi (56’ Zavoli), Montali, Delvecchio, Mirchev, Molinari (56’ Raschi), Deronjic (71’ Berardinelli), Grandoni, Pennacchini (71’ Baldazzi), Markaj (50’ Canarezza). All.: Vangelista.16C. Girone B (21ª giornata): ...

Il Milan spera di potersi aggiungere a Juventus Next Gen e Atalanta Under 23, iscrivendo quella che è la nascente formazione Under 23 al campionato... (calciomercato)

Il Milan sta valutando il progetto seconda squadra, una vera e propria Under 23 da inserire in Serie C, campionato ritenuto idoneo per una squadra... (calciomercato)

Gli Under 15 di Serie C del Rimini perdono lo scontro diretto casalingo contro l’Albinoleffe (3-1). Un solo gol biancorosso realizzato da Amantini. Rimini: Mugellesi, Pedrelli, (15’ st Pensalfini), ... (sport.quotidiano)

Under 15 Serie C. La squadra di Berretta perde il faccia a faccia con l’Albinoleffe - Nel girone B dell'Under 15 Serie C, il Rimini perde 1-3 contro l'Albinoleffe, mentre la San Marino Academy cade 0-4 contro il Mantova. In classifica, il Cesena è in testa con 62 punti.ilrestodelcarlino

Anche gli ultras parteciperanno alla festa dell’Under 17 campione regionale - Il settore giovanile della Pistoiese torna in campo dopo l'esclusione della prima squadra dalla Serie D, festeggiando il titolo regionale dell'Under 17. I tifosi si uniscono per celebrare i giovani ar ...lanazione

Milan Under 23 Ecco come funziona l'ammissione in Serie C - Il Milan sta valutando il progetto seconda squadra, una vera e propria Under 23 da inserire in Serie C, campionato ritenuto idoneo per una squadra giovane, dinamica,.calciomercato