Una questione morale per tutte le stagioni (e tutte le regioni)

(Di giovedì 18 aprile 2024) I giornali offrono anche oggi un’ampia scelta di cronaca giudiziaria. Dopo le vicende piemontesi e pugliesi (in costante evoluzione) che hanno colpito il centrosinistra, è arrivata anche l’inchiesta sulla giunta siciliana, pareggiando i conti con il centrodestra. Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, si mostra preoccupato per «una fase che ci ricorda Mani Pulite, laddove iniziarono a venire fuori degli scandali e la politica del tempo e la classe dirigente non compresero che c’era un morbo diffuso». Al di là dell’inevitabile posa dolente da statista preoccupato per le sorti del paese, è evidente che ci spera con tutto se stesso, e ci mancherebbe altro. La cosiddetta, di cui tutti parlano, è l’unica vera ragione sociale del suo movimento. Dunque non si capisce perché Elly Schlein se la prenda tanto. Un retroscena del ...