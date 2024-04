Un villaggio giapponese vuole che i turisti vengano per il caldo - la fuliggine e l’acciaio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 18 aprile 2024) La tradizione antica delneldi Yoshida Neldi Yoshida, un anticosituato tra le montagne della prefettura di Shimane, viene mantenuta viva la tradizione della produzione delgioiello tamahagane. Questo acciaio di eccellente qualità è stato utilizzato per creare le famose spade giapponesi per secoli. Un tentativo di rinascita economica e culturale Con l’obiettivo di rivitalizzare la zona e attrarre, ildi Yoshida ha iniziato a organizzare rievocazioni delle antiche tradizioni della fusione del ferro. Questo progetto, gestito dalla Tanabe Corp., mira a trasformare Yoshida in untatara, puntando alla crescita demografica L'articolo proviene da News ...