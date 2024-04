Un Posto al Sole anticipazioni 18 aprile | Damiano determinato a proteggere Rosa

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nella telenovela partenopea “Unal”, le emozioni sono sempre pronte a esplodere, e la puntata in onda il 182024 su Rai3 non sarà da meno. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno le trame avvincenti di questa soap opera che tiene incollati i telespettatori ogni sera alle 20:50. Uomini e Donne: Ida incontentabile! Unal: gelosia e intrighi Il ritorno inaspettato di Fabiana a Napoli non passerà inosservato, soprattutto agli occhi di Silvia, che non sarà affatto contenta di rivedere Michele accoglierla con gioia. La Graziani, tormentata dai fantasmi del passato, reagirà con una gelosia palpabile, che non sfuggirà all’attenzione di Mariella, sempre vigile sulle dinamiche tra gli amici. La presenza di ...