Un brindisi all’inclusività al Mamo’s Gandi | È un luogo simbolo della città e del mondo LGBTQIA+

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bergamo. Il barrappresenta un caposaldo dell’inclusività, un bar gay dove tutti possono sentirsi liberi e apprezzati. Proprio qui, alle 19 di mercoledì 17 aprile, si è tenuto un aperitivo tanto informale quanto significativo. Un incontro, tra le mura di un bar ben addobbato per l’occasione, dove Sergio, vicesindaco di Bergamo, ha fatto visita per condividere momenti di spensieratezza con i presenti. “Sono amico del locale perché è un punto di riferimento per la comunità, oltre che essere un posto molto ben gestito – spiega– dove le persone si riconoscono, socializzano e passano serate divertentissime. Questo è une del, qui si può parlare ...