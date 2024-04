Ultim’ora Kvaratskhelia - c’è il comunicato | le condizioni del georgiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Giunge ufficialmente alla corte dei tifosi il report sull’odierno allenamento targato SSC Napoli. Gli aggiornamenti su Juan Jesus e. Manca sempre meno al calcio d’inizio di Empoli-Napoli, previsto alle ore 18 di sabato 20 aprile in quel del Castellani. Un impianto ed una trasferta, questi, notoriamente ostici per gli azzurri, che hanno spesso fatto le spese dell’arrembante squadra toscana. Da sempre bestia nera dei partenopei, ci basta pensare alla vittoria per 0-1 al Maradona dell’andata, con Kovalenko che spinse il Napoli nel baratro e Garcia alle porte dell’esonero. Uno scenario che mister Calzona non vuole di certo replicare, sebbene la sfida si prospetti ricca di assenze. A tal proposito, ecco dunque giungere gli aggiornamenti del club sponda Olivera, Juan Jesus e. Verso Empoli-Napoli, ledi ...

Negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni relative ad un possibile contatto tra Napoli e Kvaratskhelia per discutere il Rinnovo . Khvicha Kvaratskhelia è ad oggi una delle stelle più luminose ... (spazionapoli)

Giunge direttamente da Castel Volturno la news circa Kvaratskhelia . Le condizioni del georgiano in vista dell’imminente Napoli-Atalanta . Napoli-Atalanta si avvicina, e in casa azzurra cresce la ... (spazionapoli)

Khvicha Kvaratskhelia è ancora un`incognita e per il Napoli arriva un nuovo guaio: si ferma Cyril Ngonge . L`allenamento odierno non regala bu... (calciomercato)

Kvaratskhelia ha il mal di pancia, ma il contratto non c'entra: le condizioni - NAPOLI-La gastroenterite ferma Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, ieri mattina, non si è allenato. Tornerà a farlo non appena starà meglio. Le sue condizioni verranno valutate nelle ...corrieredellosport

GAZZETTA - Napoli, Kvaratskhelia ha rassicurato tutti sulle sue condizioni in vista di Empoli - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rassicurato gli azzurri sulle sue condizioni dopo aver saltato l'allenamento per gastroenterite e dovrebbe tornar ...napolimagazine

Napoli, allarme Kvaraskhelia - Questo il report ufficiale del club: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani ...lagazzettadelmezzogiorno