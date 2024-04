Ultimi 30 giorni a Roma per vivere l’esperienza unica di Museum of Dreamers

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con installazioni all’insegna dei colori e della condivisione la mostra immersiva per eccellenza ha registrato oltre 300.000 visitatori e raggiunto più di 500 milioni di impression sui social30nella capitale per visitareOf, l’incredibile viaggio esperienziale tra colori e sogni, iniziato a Milano a settembre 2022 e proseguito nel 2023 a Madrid e. La mostra immersiva per eccellenza dalla sua apertura ad oggi ha incantato oltre 300.000 visitatori tra adulti e bambini, più di 500 milioni di impression sui social e aggiudicandosi per molte settimane il primo posto nella classifica delle mostre più visitate d’Italia. Con chiusura definitiva il prossimo 18 maggio, l’exhibition situata nel suggestivo PratiBus District (Viale Angelico 52), in questi mesi ha dato ...