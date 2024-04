Ultime Notizie Roma del 18-04-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno è improbabile che in effetti un attacco contro l’iran prima della fine delle Celebrazioni della Pasqua ebraica che iniziano nella serata di lunedì 22 aprile e si concluderanno il 30 aprile a riportare la notizia tribuno della funzionare statunitense NBC news lo stesso Fonte citata dell’emittente parla di uno stato di massima allerta in Iran per il rischio di un attacco Tel Aviv quindi interrotto i preparativi in almeno due occasioni nei della scorsa settimana Intanto secondo quanto scrive un giornale del catarro negli Stati Uniti avrebbero accettato il piano israeliano per un’operazione a rapa nel sud della striscia di Gaza in cambio della rinuncia da parte dei propri pratico aspirare un attacco di ampia portata in Iran per rappresaglia contro lo attacco ad Israele che mi ammazzo ...