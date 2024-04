Ultime Notizie Roma del 18-04-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 18 aprile al microfono Giuliano Ferrigno finito in manette due spie russe in Germania la procura federale tedesca Ernesto il fatto di seguire ieri mattina in Baviera I tuoi ordini di arresto con l’accusa di avere pianificato azioni di sabotaggio in Germania Sword dei servizi russi scrive Der Spiegel i due avrebbero Però l’altro spiato le basi statunitensi per conto di Mosca tiene ficato attacchi alle ruote di trasporto militari nel mirino secondo il quotidiano tedesco gli aiuti di Berlino all’ucraina in G7 vuole accelerare sulla consegna di sistemi antiaerei A chi dobbiamo sostenere il Ucraina più velocemente è meglio offrendo loro una copertura aerea ha detto l’alto rappresentante Ué per la politica estera borrell la guerra in Medio Oriente dopo gli Stati Uniti anche l’Europa del G7 impongono sanzioni ...