Ultime Notizie Roma del 18-04-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio nuovo appuntamento con l’informazione in apertura andiamo a vedere la situazione in Medio Oriente 7 civili tra cui tre bambini sono stati uccisi in Italia misura fame sud della striscia per l’attacco iraniano con droni neutralizzato da Iron Dome Jet alleati una reazione legittima Raid israeliano sul Consolato per gli Stati Uniti che impongono nuovi sanzioni è improbabile che Israele attacchi l’iran prima della fine della Pasqua ebraica che comincia lunedì e termina il 29 Secondo alcuni media ci sarebbe il via libera da parte degli Stati Uniti a un’offensiva sulla fa per evitare l’attacco alle anche in Unione Europea prende provvedimenti contro te rame con il Presidente del Consiglio Europeo Michel castigato L’idea è di colpire le compagnie che servono per i droni e Fere ...