Ultime Notizie Roma del 18-04-2024 ore 11 | 10

(Di giovedì 18 aprile 2024)dailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è la cintura di fuoco del Pacifico dove si trova l’Indonesia un’area ad alta attività sismica che poggia su più placche tettoniche e torna a far paura eruzione del vulcano ulawun un livello massimo di allerta sono piccoli terremoti 828 persone al momento evacuate preoccupa tutta l’attività del vulcano dobbiamo sostenere l’Ucraina più velocemente meglio prendo loro una copertura aerea l’ho detto oggi l’altro rappresentante europeo per la politica estera Joseph Breil a Capri prima dell’inizio della ministeriale esteri degli step sotto presidenza italiana dobbiamo fornire i Patria Kiev abbia sistemi antimissile e non possiamo rimanere nelle ipotesi ha spiegato i combattimenti proteggono gli ucraini continuano a difendersi ma devono essere riforniti di insistito ...