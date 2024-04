Ue - Meloni | Spero che a giugno sia diversa

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – “L’Ue?che asia”. E’ quanto ha detto la premier Giorgiain un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario. “Quello che mi interessa è che sia Letta che Draghi, che sono due persone europeiste, ci dicono che l’Europa va cambiata. È questo il dibattito che va fatto”. “Possiamo avere le strategie migliori ma c’è bisogno delle risorse. Si sa qual è il dibattito nell’Ue sul debito comune, proposta sostenuta dal governo italiano. Letta propone il tema della capacità di mobilitare investimenti privati per fare in modo che tali capitali restino”. Per quanto riguarda, poi, la possibile nomina di Mario Draghi ai vertici Uedice di essere contenta “che si parli di un italiano”, un italiano “autorevole”, “ma questo dibattito è pura ...