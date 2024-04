Ue - Meloni | Spero che a giugno sia diversa

(Di giovedì 18 aprile 2024) Su una possibile nomina di Draghi ai vertici dell'Unione Europea: "Fa piacere si parli di un italiano, ma siamo a pura filosofia". Su candidatura Ilaria Salis: "Sarà garantita comunque anche se politicizzare non aiuta" "L'Ue?che asia". E' quanto ha detto la premier Giorgiain un punto stampa al termine

(Adnkronos) – "L'Ue? Spero che a giugno sia diversa". E' quanto ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario. Per quanto riguarda, ... (periodicodaily)

Pubblicato il 18 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "L'Ue? Spero che a giugno sia diversa". E' quanto ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – "L'Ue? Spero che a giugno sia diversa". E' quanto ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario. "Quello che mi ... (webmagazine24)

Meloni: “Draghi presidente della commissione Ue Dibattito buono per i giornali e per fare campagna elettorale” - “Chiaramente Mario Draghi è una persona molto autorevole, e io sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere”, quello al vertice della Commissione europeo, “dopodiché io continuo a ...ilfattoquotidiano

Meloni: "In prossima legislatura Ue serve approccio pragmatico verso problemi cittadini" - (Agenzia Vista) Questo era l’ultimo Consiglio europeo di questa legislatura, quando ci incontreremo di nuovo ci sarà uno scenario diverso. Spero ...stream24.ilsole24ore

Migranti: Meloni, 'ne ho parlato con Von der Leyen, flussi in calo, vediamo risultati' - Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) - "Ho parlato questa mattina con la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen della materia migratoria nel suo complesso, mettendo insieme il tema del Libano e q ...lanuovasardegna