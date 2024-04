Ue | Meloni - ' Draghi e Letta ci dicono che va cambiat - facciamolo'

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 aprile 2024 “Draghi ai vertici dell'Unione Europea? Sono Contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere, ma questo dibattito è filosofia, buona per i ... (iltempo)

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 aprile 2024 “Draghi ai vertici dell'Unione Europea? Sono Contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere, ma questo dibattito è filosofia, buona per i ... (liberoquotidiano)

«Questo era l'ultimo Consiglio europeo di questa legislatura, quando ci rincontreremo saremo in uno scenario diverso. E nonostante il lavoro fatto in questi mesi, in cui abbiamo cercato di... (ilmessaggero)