Bergamo. Elly Schlein arriva a Bergamo, in occasione del penultimo in contro organizzato dalla segreteria nazionale in occasione delle le imminenti elezioni Europee. La leader del Partito Democratico ... (bergamonews)

Giorgia Meloni mette le cose in chiaro sull’Europa e su Ursula von der Leyen. E senza mai nominarla si riferisce a Marine Le Pen e alla domanda che la leader di Rn le ha rivolto: “Voterà per Ursula ... (secoloditalia)

Ue: Meloni all'Europa Building per vertice - Roma, 18 apr. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni è arrivata all'Europa Building per prendere parte alla seconda giornata di lavori del Consiglio europeo straordinario. Sul tavolo il rapporto di ...lanuovasardegna

“Ha morso il dito a un avversario”: l’incredibile squalifica in Prima Categoria Marche | Domeniche Bestiali - Bisogna pur mangiare. E se è vero che nelle domeniche bestiali il cibo è un fil rouge imprescindibile tra paninazzi sugli spalti e grigliate in campo, è anche vero che come sempre il concetto può esse ...ilfattoquotidiano

Dongfeng pronta a produrre 100.000 auto in Italia: trattative in corso - C'è un'azienda cinese che punta a entrare in Italia e si dice pronta a produrre 100.000 auto all'anno. Il ministro Urso ci pensa, ma ...auto.everyeye